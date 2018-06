"Corruzione cancro capace di distruggere la democrazia", il procuratore aggiunto Vella lancia l'allarme

"La corruzione per l'Italia è un cancro capace di distruggere la democrazia, l'economia ed il tessuto sociale della nazione". Parola del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella. Il magistrato pochi giorni fa è volato in Valle d'Aosta per un congresso, dova ha tenuto una lectio magistralis su "La corruzione e la politica".

Il procuratore ha insistito sulla necessità da parte dei governi locali e nazionale di implementare i controlli anticorruzione investendo appositi fondi e attuando migliore trasparenza nella pubblica amministrazione, compito che spetta in primis a chi amministra denaro destinato a opere di pubblico interese.

"Partecipo volentieri a incontri organizzati dal mondo della politica - ha spiegato Vella - perchè sono un'occasione di dialogo aperto con chi detiene o avrà in futuro poteri decisionali. Stiamo lottando contro una corruzione sistemica, realtà in cui gruppi di potere spartiscono soldi per logiche che non hanno alcun riflesso positivo sul bene pubblico. E' una lotta senza quartiere che si può vincere solo cementando la consapevolezza nella popolazione".