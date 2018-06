Procura, Uil Agrigento: "Buon lavoro a Salvatore Vella"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Uil provinciale di Agrigento augura buon lavoro al nuovo Procuratore Aggiunto Salvatore Vella che si è appena insediato in questo nuovo ruolo delicato, di responsabilità e di prestigio.

“La comunità agrigentina è in buone mani e il neo procuratore aggiunto certamente sarà un punto di riferimento per la competenza e l’esperienza maturata nel corso degli anni. Le sue parole forti, puntuali e decise su come stanare i gruppi di potere e qualsiasi altra distorsione, non può che dare sicurezza ai cittadini, affamati di legalità e rispetto delle regole, in una zona di frontiera dove si combattono giornalmente, anche con le azioni di tutela del sindacato, atteggiamenti di prevaricazione e di violenza che vanno recise ab ovo".