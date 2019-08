Open Arms, la Procura apre un'indagine per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina"

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto una indagine, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I migranti sbarcati dalla Open Arms 3 nei giorni scorsi e 9 in questi momenti - saranno sentiti dal personale della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Si tratta del classico fascicolo che viene aperto dalla Procura ad ogni sbarco, comunque esso avvenga, per cercare di identificare i possibili scafisti. La Open Arms si trova in acque internazionali da dieci giorni.

Evacuazione medica in corso dalla Open Arms che si trova in acque internazionali, a circa 30 miglia da Lampedusa. Tre i migranti, più sei accompagnatori, che stanno lasciando l'imbarcazione della ong spagnola. Una motovedetta della Guardia costiera, con medici a bordo, è partita da Lampedusa. A quanto pare, per i tre si paventano probabili casi di tubercolosi e polmonite.

Dei nove migranti, si è appreso successivamente da fonti italiane, solo uno sbarcherà a Lampedusa. Al termine di una trattativa tra Italia e Malta si è infatti stabilito che due dei tre malati, con gli accompagnatori per un totale di 8 persone, verranno trasferiti in elicottero a La Valletta mentre il terzo malato, un sospetto caso di Tbc, sarà portato a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Costiera italiana.