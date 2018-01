Procura e tribunale, gli avvocati donano sei pc per la "svolta digitale"

Sei pc di ultima generazione, tre dei quali destinati alla sala avvocati della Procura e altrettanti alla sezione penale. Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento, per favorire la piena applicazione del cosiddetto Tiap (trattamento informatico atti processuali), ha consegnato dei computer agli uffici giudiziari per consentire l’effettiva entrata in vigore della nuova piattaforma digitale dove, in base a una recente legge, andranno caricati e gestiti tutti gli adempimenti di cancelleria dei fascicoli penali dalla fase delle indagini a quella del dibattimento. Questa mattina il presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati Vincenzo Avanzato ha consegnato i primi tre pc destinati alla sala avvocati della Procura.

“Nei prossimi giorni – spiega – in base a quanto abbiamo stipulato in un apposito protocollo di intesa ne consegneremo altri tre, destinati alle cancellerie delle sezioni penali in modo da consentire ai colleghi di usufruire senza ritardi del nuovo servizio di deposito e richiesta digitale degli atti".