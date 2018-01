"Bancarotta fraudolenta", finanziere ricostruisce in aula le indagini su Burgio

Il luogotenente della Guardia di finanza che si occupò delle indagini sull'imprenditore Giuseppe Burgio è tornato in aula, davanti al collegio di giudici presieduto da Luisa Turco con a latere Giuseppe Miceli ed Antonino Genna, ed ha risposto alle domande della difesa dell'imputato: dell'avvocato Carmelita Daniele. Burgio, indagato per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta, ha chiesto ed ottenuto la possibilità di rilasciare dichiarazioni spontanee evidenziando - secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia - come, a suo dire, i curatori fallimentari abbiano sottostimato determinati valori relativi al patrimonio immobiliare.

La prossima udienza è stata fissata per il 22 gennaio. Verranno sentiti, come testi di entrambe le parti, un funzionario e un advisor dell'Unicredit.