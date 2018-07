San Calogero per i vicoli del centro storico, questa sera la processione

Continuano i festeggiamenti in onore di San Calogero. In migliaia hanno accompagnato il simulacro del santo per le vie cittadine. Nei vicoli del centro storico, sotto ad un sole cocente, i devoti portatori hanno condotto San Calogero per tutta quanta la giornata. La processione diurna ha regalato suggestione e tradizione.

“San Calò” ha percorso: la via Atenea, la salita Porcello, la salita Santo Spirito, la via San Girolamo, la “Bibbirria”, via Duomo e discesa del seminario. Inoltre la via Sferri, la via Garibaldi per poi fermarsi a porta Addolorata. Dalle 20 e 30 si terrà la preparazione del fercolo del Santo per poi dare vita alla processione serale. Alle 21 il simulacro del Santo partirà da porta Addolorata e vedrà la partecipazione delle autorità cittadine. Alle 23 e 30 i giochi pirotecnici, poi il rientro del simulacro del Santo.