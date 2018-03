Processione e riti del venerdì Santo, rivoluzionata la viabilità

Anche Agrigento si prepara a vivere il venerdì Santo e il rito della Crocifissione di Gesù. Un appuntamento – con il dolore, la riflessione e la fede – che animerà il centro storico. Piazza don Minzoni, discesa Seminario, le vie Oblati, Santa Marta, Belvedere, Cobaitari, salita Santa Croce, via Garibaldi, piazza Pirandello, piazzale Aldo Moro, vie Atenea, Pirandello, Porcello, Gamez, salita Cognata, e le vie San Girolamo e Duomo saranno interessate, infatti, dalla processione. Per consentire che i riti si svolgano senza disagi e che non vi siano rischi per la pubblica incolumità, il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni ha firmato, nelle scorse ore, un’ordinanza che rivoluziona la viabilità cittadina. A richiederlo, del resto, erano state le confraternite del Santissimo Crocifisso e di Maria Santissima dei sette dolori.

Per domani, dunque, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata – a partire dalle 7 e fino a cessate esigenze che sono connesse al passaggio della processione - su ambo i lati della carreggiata di via Duomo e piazza Don Minzoni, di piazza Pirandello, vie Orfane e Romano, piazzale Aldo Moro, tratto piazza San Pietro/chiosco polizia municipale, vie Atenea, Pirandello, Porcello, Gamez, Santo Spirito, salita Santo Spirito, via San Girolamo. Divieto previsto per consentire il passaggio dei fedeli in piena sicurezza.

Stabilita, inoltre, la sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il percorso della processione religiosa. Nessun mezzo dunque transiterà da discesa Seminario, vie Oblati, Santa Marta, Belvedere, Cobaitari, salita Santa Croce, via Garibaldi, piazza Pirandello, piazzale Aldo Moro, vie Atenea, Pirandello, Porcello, Gamez, salita Cognata, vie San Girolamo, Duomo, Orfane, Barone, Gubernatis, Santa Maria dei Greci e via Sant’Alfonso.

La processione con Gesù appassionato inizierà alle 9 dalla cattedrale. Alle 10, al Santuario dell’Addolorata, l’incontro dei simulacri di Gesù e dell’Addolorata e poi alle 14, alla chiesa di Sant’Alfonso, la Crocifissione. Mezz’ora dopo, inizierà la preghiera animata dalla parrocchia Sacro cuore di Gesù. Alle 15,30, la meditazione sulle “Sette parole” e la predica di don Giovanni Amico. Alle 16,30, la preghiera animata dalla confraternita Maria Santissima dei sette dolori. Alle 18, la celebrazione della Passione del Signore e l’adorazione della Croce presieduta dall’arcivescovo. Un’ora dopo, “Canti sotto la Croce” dell’associazione filarmonica Santa Cecilia e alle 20 la deposizione di Gesù dalla Croce e la processione serale dell’urna e il simulacro della Madonna Addolorata. Alle 23,30, alla chiesa di San Domenico, il messaggio del cardinale Francesco Montenegro.