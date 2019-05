Nasce la Pro loco di San Leone: presidente sarà Paquito Danile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stata costituita da qualche giorno la Pro Loco San Leone, libera associazione fondata sul volontariato che svolgerà, senza fini di lucro, attività di: promozione sociale, valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del territorio.

La Pro Loco si propone di svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente, proponendo alla amministrazione competente, il miglioramento estetico del territorio e promuovendo le iniziative atte a tutelare, incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali della zona in cui opera, nel nostro caso San Leone e fascia costiera Agrigentina.

La Pro Loco San Leone è presieduta dal medico agrigentino dottor Paquito Danile che dopo essere stato eletto ha dichiarato: "Auspico che la stagione estiva, ormai alle porte, si apra con un rinnovato senso del bene comune in cui i cittadini si riconoscano e collaborino con entusiasmo alla valorizzazione di San Leone, la nostra perla marittima negli ultimi anni un po dimenticata, ma che già da quest’anno può ricominciare a brillare come un tempo, il rispetto delle regole ed il concetto di Bene Comune sono alla base del nostro progetto, di contro le maestranze e L’amministrazione cittadina devono impegnarsi a fare il loro con un contributo fattivo e non sulla carta".

Se tutti gli attori di questo meccanismo saranno all’altezza della situazione inevitabilmente San Leone ne avrà giovamento e potrà godere di una spinta propulsiva senza precedenti.

Compito della Pro Loco sarà anche quello di fungere da trait d’union tra cittadini e operatori economici da una parte e amministrazione dall’altra affinché la collaborazione sia produttiva e soddisfacente.

A breve la Pro Loco creerà diverse occasioni per incontrare gli operatori economici, i residenti e tutte le persone ed enti che hanno interessi comuni, parimenti verrà istituito un canale di comunicazione tramite il quale si potranno segnalare problematiche di ogni genere e suggerimenti che verranno valutati con la massima solerzia.