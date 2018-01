Si chiamano George e Matilde i primi nati del 2018 nell'Agrigentino

Si chiama George Sim il primo nato del 2018 nell'Agrigentino. È il piccolo di una coppia romena venuto alla luce all'1,37 nell'ospedale di Canicattì. Dall'altra parte della provincia, invece, - come riporta il Giornale di Sicilia - all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, pocco prima delle 9 è nata Matilde Puleo. Entrambi i nuovi nati agrigentini godono di ottima salute.

Sono state in aumento le nascite nei due ospedali nel 2017. "Siamo arrivati a 716 - dice il direttore sanitario del 'Barone Lombardo' - il numero è aumentato di 15 rispetto all'anno passato". Aumentano di 40, invece, i nati nell'ospedale di Sciacca - spiega Salvatore Incandela, direttore del reparto di Ostetricia: "Un bel risultato per il reparto in un panorama generale dove si assiste a una diminuzione delle nascite".