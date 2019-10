Scuola dell'infanzia, il Comune: "Ecco come ottenere il voucher"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si porta a conoscenza delle famiglie di bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, che, in

esecuzione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017, possono beneficiare di

un voucher del valore complessivo di € 2.000,00, a supporto delle spese per rette scolastiche di

frequenza presso i servizi per la prima infanzia ( asili nido) sia pubblici, che privati, autorizzati ex

l.r. n. 22/86, per l’anno educativo in corso.

Per usufruire del voucher gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune di

Agrigento, munita di idonea certificazione.

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito web del Comune, nella pagina del Settore VI,

“ modulistica Pubblica Istruzione” oppure essere ritirato direttamente presso gli uffici della

Pubblica Istruzione, Piazza Gallo N. 248.