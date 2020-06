In città arriva la prima Escape Room, Castellano: "Operazione di prestigio"

Agrigento apre le porte alla prima Escape Room della città. Chi ha provato questo gioco assicura che si tratta di un’esperienza unica, avvincente ed estremamente divertente. “L’idea – spiega Giuseppe Castellano, Responsabile di Secret Adventure – è nata qualche anno fa in Giappone e poi ha contagiato l’Europa, Canada e Stati Uniti, diventando il gioco dal vivo più ricercato ed apprezzato nel settore. Non c’è niente di pauroso o di horror, si tratta di una sfida d’intelligenza, adatta ad adulti e anche ai bambini, dai 12 anni in su”.

Come funziona il gioco e di cosa si tratta

Prima di tutto bisogna prenotarsi sul sito http://escapeagrigento.it e “La Sfida” è aperta a gruppi di persone dai 3 ai 6 componenti. Il gioco prevede che i partecipanti dovranno usare a proprio vantaggio una serie di oggetti e utilizzarli in modo non convenzionale, per riuscire ad avanzare fino a trovare l’uscita. Gli sfidanti saranno sorvegliati da un “Game Master”, per tutti i 60 minuti che resteranno all’interno della “Stanza” con telecamere ad infrarossi di ultima generazione. Molta cura è infatti riservata ai dispositivi tecnologici del gioco, cruciali per un’esperienza entusiasmante.

“Crediamo – affermano Giuseppe Castellano e Ivano Liviabella, gli imprenditori agrigentini co-founder di Secret Adventure, che hanno fatto dell’intrattenimento la propria “mission” e che hanno voluto portare l'Adventure Rooms' ad Agrigento – che per la città sia un vero e proprio prestigio potersi 'fregiare' di un’attrazione di questo genere, conosciuto in tutto il mondo e che fissa una nuova frontiera nel gioco in prima persona, dal vivo. All’estero le aziende usano queste proposte per il team building dei propri dipendenti, e siamo certi che nella città dei templi potrà essere apprezzato anche da turisti e studenti universitari”.

