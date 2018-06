Prg non più efficace, nominato un commissario per i terreni di Bellavista

Il piano regolatore non è più valido, commissariato il Comune di Porto Empedocle per la zona di Bellavista.

Il decreto di nomina di Mario Menga, funzionario dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente, è stato firmato nei giorni scorsi su richiesta del legale di una donna, proprietari di alcuni lotti di terreno in via dei Giardini, nella zona residenziale di Porto Empedocle che aveva chiesto di poter costruire in queste aree considerando che le stesse erano divenute "bianche" cioè prive di vincoli a causa del fatto che i vincoli preordinati all'esproprio dell'attuale strumento urbanistico non sono più efficaci a causa della decorrenza dei termini, essendo stato il Prg approvato nel 1984.

L'assessorato, nel marzo scorso, aveva chiesto risposte al Comune in seguito alle richieste del privato, ma "nessuna comunicazione è pervenuta". Considerata però il permanere dell'esigenza di disciplinare l'area di proprietà delle ditte richiedenti e la necessità di intervenire in via sostitutiva all'Ente è stato necessario nominare un soggetto terzo, appunto, un commissario, il quale avrà tre mesi per fare le sue dovute valutazioni.