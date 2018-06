Prete tanzaniano diventa cittadino onorario, il sindaco: "L'accoglienza è sacra"

Un prete della Tanzania è cittadino onorario di Caltabellotta. La cittadinanza onoraria è stata conferita dal sindaco, Paolo Segreto, al sacerdote Alfred Jacop Simkonda, che ha operato nel centro montano per 10 anni.

"Da noi la cultura dell'accoglienza è sacra - ha detto il sindaco - e chi svolge il proprio ruolo attraverso una particolare vicinanza alla comunità locale, in particolare agli anziani e agli ammalati, merita un'attenzione ancora maggiore".

Per salutare il nuovo cittadino, si è svolta una festa prima nell'aula consiliare, poi in strada, tra la gente del paese. "Da Caltabellotta - aggiunge Segreto - arrivi a tutti un messaggio che serva anche a rasserenare gli animi in un momento in cui sull'accoglienza ci sono troppe polemiche". Alfred Jacop Simkonda è stato amministratore parrocchiale della chiesa di Sant'Agostino dal 2008 al 2017.