Trovati abiti e alimenti abbandonati sulla spiaggia: è uno sbarco fantasma?

Nuovo sbarco fantasma nell’Agrigentino? Nella spiaggia di Poggio Guardia dei bagnanti hanno ritrovato giubbotti, bottiglie d’acqua e provviste alimentari, ma anche scarpe e qualche vestito. Il tutto era abbandonato sulla spiaggia.

L’allarme è stato lanciato dai bagnanti della spiaggia. Non c’è traccia, al momento, del presunto barchino usato per la traversata. Se dovesse trattarsi di sbarco fantasma, sarebbe il secondo in poco meno di qualche giorno. Nessun migrante, però, sarebbe stato avvistato.

Gli indumenti erano abbandonati sulla spiaggia, sarà difficile, quasi impossibile, risalire ai legittimi proprietari. Le coste dell’Agrigentino, continuano ad essere meta degli sbarchi fantasma.