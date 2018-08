Presunto abuso d'ufficio, ex direttore generale Iacp davanti al Gup

L'ex direttore generale dello Iacp Ulisse Sajeva è stato chiamato davanti al Gup del Tribunale di Agrigento per rispondere dell'accusa di abuso d'ufficio. La vicenda, stando a quanto comunicato dagli stessi legali dell'ex dirigente, riguarderebbe delle accuse mosse dalla Procura per un incarico, prorogato senza gara d'appalto, ad una ditta di pulizie che si occupa dei locali dell'Istituto autonomo case popolari. Il danno presuntamente contestato è di poco più di 10mila euro. Lo Iacp tenterà di chiedere la costituzione come parte civile nell'eventuale processo.

Dinnanzi al giudice del lavoro, invece, pende un ricorso che Sajeva ha presentato nei confronti dell'Istituto, dal quale risulta ancora sospeso. Il dirigente era stato allontanato dal servizio per sei mei su disposizione della Procura nel contesto di un'indagine sul presunto aumento della propria busta paga che Sajeva si sarebbe auto-attribuito.

Provvedimento che a metà marzo la cassazione aveva annullato, senza che però lo Iacp avesse provveduto a reintegrare il dirigente, che è prossimo alla pensione. Per questo ha chiesto l'intervento del giudice, che ha momentaneamente rinviato la trattazione del punto a dopo la pausa estiva.