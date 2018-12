Vecchi canoni idrici, quando un credito diventa un debito fuori bilancio

Canoni idrici del 2006-2007, il Comune cerca di far pagare i condominii ma alla fine è costretto a risarcire le spese legali. Nei mesi scorsi l'ente aveva "bombardato" le unità condominiali con numerose richieste di pagamento di consumi idrici (solo presunti) precedenti alla gestione di Girgenti Acque. In molti avevano deciso di fare ricorso, anche perché si tratta di richieste di pagamento quantomeno "chiacchierate".

Basta infatti guardare indietro nel tempo (nemmeno molto, in realtà) per ricordare un battagliero attivista civico, l'oggi assessore Nello Hamel, sostenere a spada tratta che queste bollette, in realtà, non potevano essere richieste ai cittadini non solo perché calcolate in modo presuntivo, ma anche perché abbondantemente ormai andate in prescrizione. Per i corsi e ricorsi storici va poi detto che la controparte di Hamel fu Massimo Muglia, oggi assessore di Firetto e allora vicesindaco di Zambuto, che stabilì un termine per il calcolo della "validità" di queste richieste di pagamento oggetto di non poche polemiche.

Il Comune, tuttavia, ha continuato imperterrito a tentare di ottenere il pagamento delle somme, ma, appunto, non sempre l'esito è stato quello sperato. Anzi. Nei giorni scorsi - e non è la prima volta - il consiglio comunale si è appunto trovato a regolarizzare quattro debiti fuori bilancio per un totale di quasi 3mila euro costituiti da pagamenti delle spese legali sostenute dai condominii che hanno impugnato le richieste di pagamento ottenendo ragione. I ricorsi, però, sono decine e adesso bisognerà capire a consuntivo in quanti casi il Comune ha avuto ragione e quante volte è stato "punito". Certo è che è stata la stessa commissione Bilancio a rilevare come in casi di questo tipo a volte il Municipio non riesce nemmeno a costituirsi in giudizio per, pare, una diatriba sulle competenze da parte degli uffici.