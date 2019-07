Presunti abusi sessuali su una ragazzina, un indagato torna libero

Ha lasciato gli arresti domiciliari ed è tornato in libertà, si tratta di uno degli indagati che ha portato a sei arresti per i presunti atti sessuali con una ragazzina.

La giovanissima ha meno di 14anni. I fatti sarebbero accaduti tra Menfi e Gibellina. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, la decisione è stata presa dal gip del tribunale di Palermo, Guglielmo Nicastro. Secondo quanto emerso, a favore dell’indagato, ci sarebbero le dichiarazioni della giovane che in sede di incidente probatorio, non ha neppure conosciuto l’uomo. L’indagato è un romeno di 36 anni Viorel Frisan.

Il giudice, ha disposto la revoca dei domiciliari per per il 36enne che è difeso dall'avvocato Michelangelo Zizzo. La giovane, nel corso dell’incidente probatorio, ha ricostruito i fatti, parlando anche della madre che si trova in carcere con l’accusa di “induzione alla prostituzione minorile”.