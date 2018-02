Prestigioso incarico per Pino Cuttaia, Confcommercio: "Onorati di averlo come socio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Siamo onorati di avere tra i nostri soci Pino Cuttaia eletto a capo dell’associazione Le Soste di Ulisse. Allo chef due stelle Michelin del Ristorante La Madia di Licata va tutta la nostra ammirazione ed auguriamo buon lavoro, consapevoli che grazie alla sua esperienza e professionalità saprà essere una guida illuminante dell’associazione di ristoratori”.

Ad affermarlo, il presidente di Confcommercio della provincia di Agrigento, Francesco Picarella, in riferimento alla nomina di Pino Cuttaia quale nuovo presidente dell’associazione creata nel 2002, che riunisce fra i propri associati 32 ristoranti gourmet (tra cui i 13 stellati presenti in Sicilia), 20 charming hotel e 2 maestri pasticceri. Il nuovo consiglio direttivo dell’associazione siciliana, eletto a Castiglione di Sicilia, ha scelto come presidente lo chef agrigentino all’unanimità.