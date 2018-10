Arrestato con la droga nello zaino al mercato, niente revoca misura per 22enne

Il gip Francesco Provenzano ha rigettato la richiesta, presentata dall’avvocato Salvatore Pennica, di revoca dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il ventiduenne Francesco Attardo, arrestato il 10 luglio dai carabinieri in via Sirio, al Villaggio Mosè, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’uomo è stato fermato in flagranza di reato al mercato ortofrutticolo con un panetto di 100 grammi di hashish nello zaino. “Le dosi – sottolinea il gip che motiva il rigetto alla richiesta – erano confezionate in carta stagnola come solitamente si fa per lo spaccio”.