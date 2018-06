"In casa teneva mezzo etto di hashish e un bilancino di precisione", arrestato 32enne

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. P.A. è stato fermato in piena notte dai militari per un normale controllo. Alla richiesta di indicare il proprio indirizzo di casa il giovane ha risposto di non saperlo e i sospetti dei carabinieri, che peraltro sapevano dove abitava, si sono accentuati.

Da lì la decisione di procedere alla perquisizione dell'appartamento dove hanno trovato circa mezzo etto di hashish, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e oltre 350 euro di banconote di vario taglio, ritenute provento dell’illecita attività.

"La droga sequestrata - sottolineano i carabinieri - era destinata a rifornire la “piazza” della movida agrigentina". Per il trentaduenne, dopo la convalida dell'arresto, è stato disposto l'obbligo di firma.