"Preso con 30 tonnellate di droga e arma clandestina", chiesta condanna a 10 anni

Il pubblico ministero Paola Vetro ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per Carmelo Collana, 53 anni, dipendente comunale di Canicattì, accusato di coltivazione di droga, possesso illegale di arma e ricettazione. Tre anni di reclusione, invece, sono stati proposti per Pietro e Vincenzo Martini, palermitani di 19 e 21 anni, accusati solo di coltivazione di droga.

Il loro arresto è scattato il 18 ottobre dell'anno scorso. I carabinieri, dopo un mese di indagini, hanno fatto irruzione in un terreno di Naro dove hanno scoperto oltre trenta tonnellate di marijuana nascosti in un casolare attiguo e nello stesso fondo. Fondamentale anche l'uso di un drone che ha confermato la presenza della piantagione.

I tre imputati hanno saltato l’udienza preliminare perché la Procura ha chiesto, ottenendolo, il giudizio immediato. Subito dopo i difensori (gli avvocati Salvatore Manganello e Debora Speciale) hanno chiesto il rito abbreviato.

I militari, durante l’operazione, hanno trovato la droga in parte già confezionata in sacchi e in parte in fase di essiccazione. All'aperto, invece, c’erano altre diecimila piante alte quasi due metri. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche una pistola calibro nove in ottimo stato e una cinquantina di cartucce. L'arma sarebbe stata a disposizione di Collana. L'uomo - un dipendente dell'ufficio Tributi, con contratto part time - in passato è stato vigile urbano a Canicattì.

Dopo la requisitoria del pm e le arringhe difensive, il giudice Luisa Turco ha rinviato il processo a lunedì, giorno in cui emetterà la sentenza.