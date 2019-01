Problematiche fiume Salso, incontro alla Regione siciliana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco di Licata Giuseppe Galanti, domani (venerdì) pomeriggio, sarà a Palermo su convocazione

del presidente della Regione, Nello Musumeci, per partecipare ad un incontro avente per oggetto:

“Problematiche fiume Salso nel Comune di Licata”.

All'incontro, oltre al Comune di Licata, parteciperanno anche l'Assessore Regionale Territorio ed

Ambiente, Cordaro, i Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali dell'Ambiente, del Settore Regionale

Tecnico, della Protezione Civile, il Soggetto Attuatore per il Dissesto Idrogeologicod ella Sicilia e il Capo

del Genio Civile di Agrigento. Sede dell'incontro la residenza della Presidenza Regionale di Palazzo d'Orleans, in piazza Indipendenza.