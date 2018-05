Turismo, Farruggia: "Portare i visitatori dalla Valle al centro"

"Turismo, ci vuole visione: dobbiamo stravolgere quanto pensato e fatto fino ad oggi, perché non ha dato nessun risultato". Lo ha detto il rieletto presidente del Consorzio turistico "Valle dei Templi" Emanuele Farruggia. Il Consorzio intende partire dal congresso congressuale: "Lo avevamo già sostenuto nei mesi scorsi: la riapertura del Palacongressi è un punto fermo che ci consentirà di organizzare iniziative in tal senso - ha spiegato Farruggia - . Questa città deve divenire capace di accogliere turisti. E per fare questo è necessario soprattutto investire in termini di potenziamento della viabilità. In tal senso abbiamo già avviato una interlocuzione con Trenitalia, ma è evidente che è esseziale stimolare l'amministrazione a dare una mano a collegare la Valle con la città".

"Arriva tantissima gente nella Valle, i flussi di visitatori crescono in modo esponenziale, ma quanti di questi poi vanno in città? Dopo due ore alla Valle bisognerebbe puntare a farne trascorrere almeno altre due in centro. Al momento non esiste nemmeno un totem informativo che spieghi, a chi è ai Templi, come è possibile raggiungere la città e cosa è possibile vedere". Farruggia ha sottolineato la necessità che "l'amministrazione imponga, per i taxi, delle tariffe specifiche per il collegamento Valle-via Atenea e viceversa, pensando poi a bus navetta in estate e nel periodo delle aperture serali, che possano collegare anche con San Leone".