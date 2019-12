Mercatini, presepi artistici e proiezioni: Naro è pronta al Natale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Inizia per Naro un lungo periodo natalizio.

Protagonista indiscusso degli ultimi giorni è stato il grande albero di Natale allestito in piazza Garibaldi e realizzato in meno di dieci giorni.

L'albero è alto sedici metri con una circonferenza di oltre sei metri, è interamente ricoperto da sfalci di potatura e dunque nessun albero è stato 'sacrificato'.

La settimana appena iniziata sarà quella di "Naro la fiera", con i mercatini di Natale all'interno del chiostro francescano del palazzo di città in un'atmosfera fantastica che porterà i più piccoli ma anche i più grandi in un'altra dimensione. L'evento è stato cofinanziato dall'assessorato delle attività produttive della Regione Siciliana. Ad attirare curiosi a Naro in questi giorni sono anche le proiezioni artistiche sulla chiesa di Sant'Agostini e sul Castello Chiaramontano.

In città è possibile anche già visitare i presepi artistici nelle chiese di San Nicolò di Bari del Carmine e nel centro sociale Carcione e nei prossimi giorni anche il presepe vivente di Borgo Castello.