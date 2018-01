Presepe vivente di Montaperto, edizione da oltre 11 mila visitatori

Con l’arrivo dei re magi alla grotta della sacra famiglia, si è conclusa la decima edizione del “Presepe vivente di Montaperto”. Un’edizione da record, dato il boom di visitatori, che, quest’anno, si aggira intorno agli 11.000.

Grande soddisfazione dunque per l’ideatore Nino Amato e per il suo affiatatissimo staff, che da mesi si è adoperato per donare alla città un evento che ormai è diventato un appuntamento fisso. Nell’ambito di questa decima edizione, si è dato spazio alla solidarietà, aprendo gratuitamente le porte del piccolo scorcio di Betlemme, alle associazioni che si occupano di persone con handicap vari.

Una grande soddisfazione per Agrigento, per l’amministrazione comunale e l’ente Parco che hanno patrocinato un evento la cui bellezza e suggestione ha ipnotizzato tutti i visitatori. Il presepe, in via del tutto eccezionale, stamattina, si è trasferito alla Valle dei templi e precisamente a Casa Barbadoro, ai piedi del tempio della Concordia, per offrire ai visitatori parte del gusto e della suggestione vissuta nel borgo di Montaperto.

Gallery