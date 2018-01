Mandorlo in fiore 2018, inizia il conto alla rovescia: si presenta il programma

Inizia in conto alla rovescia per l'edizione 2018 della "Festa del Mandorlo in fiore", che si terrà dal 3 all'11 marzo. Il programma ufficiale sarà presentato lunedì 22 gennaio dal sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, insieme al direttore del Parco Archeologico Valle dei templi, Giuseppe Parello. La presentazione si terrà a Casa Sanfilippo, sede del Parco archeologico alle 10,30.

Sedici i gruppi che avrebbero già ufficializzato la loro presenza alla manifestazione. Ma ci sono ancora interlocuzioni aperte con altri artisti che dovrebbero nei prossimi giorni. Saranno, quasi sicuramente, una ventina, forse appunto qualcuno di più, i gruppi patrimonio immateriale dell'Unesco che parteciperanno all'atteso evento.

Ma non si tratterà di semplici gruppi folk. "Sono gruppi che verranno a rappresentare il patrimonio dell'Unesco - ha ribadito il direttore Parello - . E ognuno di loro ha un proprio patrimonio da far conoscere". Il gruppo che dovrebbe riuscire ad incantare gli agrigentini, ma non soltanto, sarà quello catalano "Collavella Dels Xiquets De Valls”, il gruppo che realizza la "Torre umana".

Inoltre, quando inizierà l’edizione 2018 del "Mandorlo", dovrebbero essere già ultimati i lavori al Palacongressi. Le sale "Concordia", "Zeus" ed "Empedocle", nonché i foyer, dovrebbero finalmente essere pronte essere pronte in occasione dell'evento.