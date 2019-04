Visite mediche all'Asp, potenziato il servizio di prenotazione via Whatsapp

Sarà potenziato il servizio di prenotazione delle visite specialistiche tramite l'applicazione per cellulare "Whatsapp". Come racconta il Giornale di Sicilia in edicola oggi, infatti, l'Asp di Agrigento ha reso noto che sono attivi ben due numeri per le prenotazioni via messaggio. Sono il 3341071445 per cognomi dalla A alla L e 3384680487 per cognomi dalla M alla Z.

Per eventuali modifiche sulle prenotazioni già effettuate o informazioni sui servizi erogati dal servizio sanitario nazionale o informazioni varie sulle strutture di competenza dell'Asp di Agrigento, ci si deve rivolgere invece al numero verde 800589444. Il servizio di prenotazione via "whatsapp", inaugurato l'anno scorso, è stato utilizzato da circa 3.500 persone ed era stato pensato per allegerire il carico che gravava sui centralino aziendale.