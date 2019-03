“Il Mostro” di Teatranima finalista al Premio Ulisse 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo il successo di pubblico e critica ottenuto al Teatro della Posta Vecchia ed al Teatro della Valle dei Templi, "Il Mostro", la pièce teatrale contro il femminicidio portata in scena dal "TeatrAnimaLab", il laboratorio di recitazione, dizione ed espressione corporea dell'associazione culturale "TeatrAnima" di Agrigento, concorre per la conquista del prestigioso "Premio Ulisse 2019", competizione organizzata dalla Fita - Federazione italiana teatro amatori.

Lo spettacolo, ispirato dal saggio di Serena Dandini, "Ferite a morte", per la regia di Salvatore Di Salvo è stato infatti scelto dalla giuria tecnica del Comitato Fita Sicilia (composta da Anna Cane, Vincenzo Catanzaro, Michele Cirafisi, Salvatore Nocera ed Enzo Mancuso), tra tutti i partecipanti alla competizione della Regione Sicilia, tra i cinque finalisti della sesta edizione del concorso teatrale "Premio Ulisse 2019", potendo così accedere di diritto, in caso di aggiudicazione del premio, al gran premio teatro amatori Fita, circuito nazionale al quale confluiranno anche i vincitori delle altre regioni italiane. L'associazione culturale "TeatrAnima Agrigento", "ringrazia la Fita e la giuria tecnica per il prestigioso riconoscimento".