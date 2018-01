Applausi per "Fisolofia", premiato corto di un regista agrigentino

Il cortometraggio "Fisolofia" del regista agrigentino Nicola Palmeri, prodotto da MizzicaFILM e da Sergio F. Distefano ha vinto il Premio Speciale della Giuria al Maazzeni Film Festival, festival di cortometraggi che si è svolto il 5 gennaio a Paternò, nel Catanese.

I finalisti di questa quinta edizione sono stati undici, scelti tra le centinania di corti arrivati da tutto il mondo. "Sono soddisfatto e particolarmente felice di aver ricevuto questo premio da un festival che si distingue per l'originalità e l'estrosa creatività proposta dal direttore artistico nonché per l'alta qualità dei lavori presentati", ha dichiarato il registra Palmeri.

"Ringrazio tutto il cast artistico e tecnico - ha aggiunto il produttore Distefano - che ha partecipato alla realizzazione del cortometraggio, in particolare gli attori Antonello Puglisi, Domenico Centamore e Stefano Chiodaroli. Siamo particolarmente felici di aver ricevuto un premio da un festival siciliano. Il cortometraggio è già stato selezionato in vari festival italiani ed europei e la prossima tappa del film sarà in California all Borrego Springs Film Festival".