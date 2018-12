Premio nazionale Bezzo 2018 a Ginger People & Food, il compiacimento di Pendolino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Due eccellenze, due coraggiosi e lungimiranti imprenditori, Carmelo Roccaro e Fabio Gulotta, che hanno saputo creare due luoghi di ristorazione in grado di esaltare con la cura e la ricerca i prodotti del territorio con un carattere originale e fortemente innovativo. Un riconoscimento nazionale per loro e un premio anche alla città di Agrigento, che con l'assegno di 10 mila euro destinato da Crai a un giovane ricercatore potrà ottenere un'analisi del territorio con approccio olistico, che tenga conto non solo delle criticità ma della misurazione del benessere di residenti permanenti e temporanei, quali i turisti: è con i loro occhi, con il loro palato, con le loro emozioni che tutti gli operatori del settore dovrebbero cominciare a valutare la domanda così da rispondere alle esigenze e offrire un prodotto turistico sempre più competitivo".

Così l'amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Gaetano Pendolino, alla notizia dell'assegnazione del Premio nazionale Bezzo 2018 a Ginger People & Food, a Terracotta e alla città di Agrigento.