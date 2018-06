Menzione europea per il paesaggio, una epigrafe lungo la via Sacra

Lungo la via Sacra, nel cuore della Valle dei Templi, verrà collocata una epigrafe in marmo che commemora la menzione speciale ottenuta dal Parco archeologico Valle dei Templi - nell’ambito della selezione europea che è stata vinta dalla Lettonia – per "Lo sviluppo sostenibile e l'integrazione sociale".

“Abbiamo deciso assieme alla segreteria esecutiva della convenzione del paesaggio – ha spiegato il diretto del Parco archeologico Giuseppe Parello – che entro l’estate verrà collocata questa epigrafe commemorativa lungo la via Sacra”.

“Oltre ad aver ricevuto la menzione speciale è significativo il fatto che siamo stati inseriti nell’alleanza della convenzione europea del paesaggio – ha spiegato, ieri, il direttore Giuseppe Parello - . Significa che tutti coloro che hanno vinto o ricevuto una menzione, come noi, fanno parte di questo gruppo che ha come obiettivo la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del paesaggio in Europa e quindi parteciperemo a tutti gli eventi, a tutti i congressi che saranno organizzati da questa alleanza. Sarà certamente un ritorno di immagine, ma ci sarà anche la possibilità, concreta, di avere scambi, aggiornamenti, condivisioni con queste realtà d’eccellenza di livello europeo. Una prossima riunione, per esempio, sarà fatta in Italia e servirà ad educare al paesaggio”.

