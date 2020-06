Premio Covid per i dipendenti dell'Asp di soli 320 euro, la Cgil: "Una mortificazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Quale premio agli eroi?

La regione Sicilia per il tramite del dipartimento regionale per la pianificazione strategica ha destinato per tutto il personale dell’ASP di Agrigento, 320€.

Con questa somma, adesso, l’amministrazione dovrà remunerare le tante e tante ore di lavoro, impiegate dal personale per la gestione delle attività contro il virus.

Lo dichiarano il segretario generale della FpCgil Enzo Iacono e Antonio Cutugno, coordinatore Sanita FpCgil.

Registriamo tra il personale, rabbia e frustrazione. Siamo increduli di fronte a questa ennesima mortificazione del personale. Ancora oggi, il personale attende le 100 € ed il bonus dei 1000 €. Adesso giunge questa circolare come un fulmine a ciel sereno. Le 320€ destinate all’ASP di Agrigento sono determinate per giornate di degenza di pazienti Covid. Com'è noto, la nostra provincia non ha trattato pazienti Covid per assenza di un reparto di malattie infettive. Ciò non può però, non tener conto dell’impegno e del sacrificio di tanti lavoratori di codesta Asp, che a vario titolo sono stati impegnati nella lotta al Covid-19. Abbiamo attivato la Segreteria Regionale che, già da lunedì, chiederà un incontro urgente in assessorato per trovare una soluzione a questo vergognosa umiliazione. Al manager Mazzara ed al direttore sanitario dott. Mancuso chiederemo un incontro urgente per definire soluzioni alternative che possano premiare i lavoratori interessati.

Il segretario Generale Vincenzo Iacono

Il coordinatore Sanità Antonio Cutugno