Auto storiche, premio alla carriera al pilota agrigentino Beppe Virgilio

Un premio speciale per una carriera prestigiosa lunga oltre un quarto di secolo nel mondo delle corse automobilistiche è stato consegnato al pilota agrigentino Beppe Virgilio nell'ambito della quinta edizione del raduno di auto storiche Girgenti Classic Tour organizzato dall'Associazione Auto Moto d'Epoca Città dei Templi.

"Le motivazioni che ci hanno spinto a questo gesto di riconoscimento - ha detto Vittorio Messina presidente del club - sono state dettate non solo dai meriti sportivi di un grande stradista che ha gareggiato con successo in tanti importanti circuiti nazionali ed europei ma anche per le caratteristiche umane di Beppe Virgilio che proprio per la sua signorilità veniva chiamato baroncino volante".

Applaudito dai componenti degli equipaggi che hanno dato vita al raduno Virgilio commosso ha ringraziato e ha ricordato alcuni momenti salienti di una carriera che gli ha fatto collezionare tanti trofei. L'iniziativa si è inserito all'interno di un fitto programma che ha visto 30 equipaggi provenienti da tutta la Sicilia percorrere la Strada dei Sapori agrigentini attraverso luoghi che custodiscono tesori artistici e archeologici unici al mondo e scorci naturalistici di rara bellezza oltre a veri tesori gastronomici ed eccellenze vinicole.