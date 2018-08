Assegnato il premio "Di Giovanni" ai "Volontari di strada", il presidente: "E' un incentivo ad andare avanti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Accademia Teatrale di Sicilia ha assegnato ai “Volontari di Strada” un riconoscimento per la sezione “Impegno e Legalità”, nell’ambito del premio letterario nazionale “Alessio Di Giovanni”. La cerimonia di consegna si svolgerà nella sala del Consiglio Comunale di Raffadali, domenica 9 settembre, alle ore 18.

“Ringraziamo ed esprimiamo gratitudine al presidente dell’Accademia Teatrale di Sicilia, Tonina Rampello, al direttore Artistico, Enzo Alessi e a tutta la commissione giudicatrice – dichiara la presidente dei Volontari, Anna Marino – per avere deciso di assegnare l’importante riconoscimento alla nostra associazione, della quale sono fondatrice e della quale da anni mi onoro di farne attivamente parte e di presiedere. Per tutti noi Volontari di Strada, il premio rappresenta una attestazione di stima e di fiducia, ma anche un incentivo a proseguire il nostro operato. E soprattutto rappresenta una importante “vetrina” per fare conoscere le molteplici attività che svolgiamo all’interno dell’associazione, tutte aventi come filo conduttore quello di aiutare le tante, troppe e, purtroppo, sempre più numerose, famiglie agrigentine che vivono il dramma della povertà e dell’indigenza. Con le nostre attività stiamo cercando, ad Agrigento e non solo, di costruire una società migliore, più attenta alle difficoltà e vicina ai bisogni delle persone. In questo momento storico difficile, c’è grande bisogno di dare un segnale forte e questo è possibile innanzitutto con l’aiuto e l’impegno di noi tutti volontari, molti dei quali sono giovani che credono nel valore del tempo investito per gli altri, sui cui dobbiamo investire come risorsa per il presente e non solo per il futuro”.

Agrigento, 13 Agosto 2018

LA PRESIDENTE

ANNA MARINO