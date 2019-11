Emergenza immigrazione, il premier Conte: "Andrò a Lampedusa"

“Andrò a Lampedusa”. Il premier Giuseppe Conte annuncia una visita sull’isola più grande delle Pelagie. Conte è stato ospite di Adnkronos Live.

"Io andrò anche a Lampedusa ma per risolvere il problema di queste tragiche morti forse è più importante lavorare in Europa come stiamo facendo, per rafforzare un meccanismo di gestione dei flussi migratori. E' l'unica strada credibile".

Il premier ha fatto riferimento all'ultimo naufragio sull'isola di Lampedusa. La tragedia del mare ha causato cinque morti e circa 15 dispersi.