"Tesi originale e discussione eccellente", premiato Gabriele Rancatore

Si chiama Gabriele Rancatore è un giovane agrigentino ed è stato premiato a Caltanissetta. La sua laurea sperimentale, conseguita nel 2018, ha ricevuto un ambizioso riconoscimento. Gabriele Rancatore, nella giornata di ieri, ha ricevuto il premio "Emanuele Occhipinti".

La sua tesi in medicina dal titolo: "Tossicità cardiovascolare da regorafenib in paziente con carcinoma del colon - retto metastico :valutazione e revisione della letteratura" è stata scelta tra tante altre di alto livello. L'agrigentino, Gabriele Rancatore, attualmente, lavora nelle mura del policlinico Gazzi di Messina, dove ha iniziato la specializzazione in gastroenterologia.

La manifestazione del consorzio universitario di Caltanissetta è dedicata a Sebastiano Tusa, assessore regionale tragicamente scomparso lo scorso mese di marzo. Alla cerimonia di consegna dei premi, anche il governatore di Regione, Nello Musumeci. Giovane e ambizioso, Gabriele Rancatore si è detto felice del riconoscimento ricevuto.