"Dance Music Award", sfuma il sogno di Marco Catalano: vince Stefano Gallo

Sfuma il sogno di Marco Catalano, l'agrigentino non riesce a conquistare il primato della categoria vocalist man. Catalano, però, è volato in finale regalandosi una serata di gala a Milano. L’agrigentino si è classificato nella top ten dei migliori artisti in circolazione del Dance Award 2017.

“Sono felice - dice Catalano - di trovarmi tra i primi 10 vocalist in Italia e stare in mezzo ai migliori artisti nazionali, è emozionale e gratificante”. A vincere è invece nella categoria Bootleg è Stefano Gallo, è lui che si è aggiudicato il dance music Award 2017.