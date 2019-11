"Le Fonti Awards 2019", l'avvocato di Carola premiato alla Borsa di Milano

Il prestigioso premio Le Fonti Awards 2019 è andato all’avvocato agrigentino Leonardo Marino difensore della comandante di Sea Watch, Carola Rackete, finita lo scorso luglio sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo. Il professionista ha ricevuto il riconoscimento a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa.

In particolare, gli è stato assegnato il premio come “migliore studio legale dell'anno”, per la categoria Diritto umanitario e diritto della navigazione, insieme all’avvocato Alessandro Gamberini, di Bologna, altro difensore della “capitana” di Sea Watch. Il premio è stato assegnato "per la vasta preparazione - si legge nelle motivazioni - con la quale hanno affrontato il delicato caso mediatico della Sea Watch nell’ambito del diritto umanitario e del diritto della navigazione, per conto della sua capitana Carola Rackete".

Marino commenta: ”Mi preme evidenziare che la selezione, a seguito della quale siamo risultati vincitori, è stata elaborata dal Centro studi e dal comitato scientifico de Le Fonti e dalla loro redazione delle riviste, Tv e quotidiani, quali i mensili Le Fonti Legal e World Excellence e dal direttore di Le Fonti TV Giuseppe Di Vittorio. È stata un'esperienza altamente gratificante che arriva dopo più di dieci anni che mi occupo di questa materia”.