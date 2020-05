"Faccia a faccia" sulle grandi incompiute, Cartello Sociale: "Segnali incoraggianti"

Una video conferenza per tracciare il bilancio sulle infrastrutture dell’Agrigentino. Al faccia a faccia, seppur telematico hanno partecipato il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, il dirigente di Anas Valerio Mele, per l'ufficio di pastorale Sociale il direttore don Mario Sorce e Salvatore Pezzino, i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Alfonso Buscemi, Emmanuele Piranio e Gero Acquisto, e il prefetto Maria Rita Cocciufa. A gestire e convocare la riunione, è stato proprio il prefetto. All'ordine del giorno la necessità di fare il punto della situazione sullo stato dei lavori relativi agli interventi sui collegamenti viari e sullo stato di avanzamento dei vari cantieri.

L’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento del Covid-19 ha inevitabilmente provocato dei ritardi, ma nonostante tutto “dall'incontro - dicono in una nota i vertici di Cartello sociale - escono segnali incoraggianti che fanno vedere, in alcuni casi, la fine quasi prossima degli interventi e in ogni caso l'impegno a mantenere, con qualche modesto ritardo, il cronoprogramma tracciato prima del lockdown”.

Tutti i partecipanti hanno sottolineato la validità di un percorso che comincia a dare i suoi frutti. “Un percorso dove non mancano pungoli e sollecitazioni verso i centri decisionali, ma sempre in un rapporto di correttezza e lealtà. Un percorso apprezzato - spiega Cartello Sociale - dalla rappresentante del Governo che subito è entrata in sintonia con lo spirito costruttivo dei protagonisti seduti al tavolo virtuale che ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita di una provincia che in passato è stata troppo trascurata. In particolare, con riferimento alle opere vicine alla conclusione dei lavori è emerso quanto segue: Rimozione della deviazione al km 14 della SS640 – entro fine maggio; Rotatoria Caltabellotta al km 134 della SS115 – entro fine maggio; Ponte Petrusa SS122 – entro metà luglio; Galleria Spinasanta – entro fine luglio. Si tratta di orizzonti temporali molto meditati e fissati in base ad elementi concreti che consentono di rendere attendibili le previsioni".