Il prefetto Dario Caputo incontra il sindaco e la giunta a Palazzo dei Giganti

Il nuovo prefetto di Agrigento, Dario Caputo, ha fatto visita questa mattina al Comune, accolto dal sindaco Lillo Firetto e da alcuni componenti della giunta. A poche ore dal suo insediamento, - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - il prefetto Caputo ha voluto incontrare sindaco e amministratori per meglio comprendere le problematiche della città in un'ottica di futura proficua collaborazione tra Comune e Prefettura.