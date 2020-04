Il prefetto Caputo lascia la città, GS Valle dei Templi: "Lascerà la sua impronta anche a Varese"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Apprendiamo adesso la notizia che il nostro prefetto, il dott. Dario Caputo, dopo appena due anni e mezzo di servizio attivo sul nostro territorio lascia la prefettura di Agrigento e prenderà servizio a Varese.

Durante questi anni noi in particolare lo abbiamo ammirato sempre stimato ed ammirato per la sua disponibilità, cordialità, signorilità e vicinanza al nostro mondo, di runners, degli amanti della corsa su strada. Lo abbiamo infatti sempre avuto accanto nell'organizzazione della nostra mezza maratona e ci ha continuamente spronato a fare di più e sempre meglio come organizzazione sportiva e come cittadini che amano il loro territorio.

Nell'augurargli buon lavoro nella sede di Varese siamo certi che anche in questa nuova realtà territoriale saprà lasciare la sua impronta