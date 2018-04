Viabilità, Cua e sviluppo: Musumeci incontra il prefetto Caputo

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto in visita di cortesia a palazzo d'Orleans il prefetto di Agrigento, Dario Caputo. L'incontro è servito, nell’ottica di un leale rapporto di collaborazione tra Stato e Regione, a fare il punto sulla situazione nella Provincia di Agrigento e in particolare per le tematiche relative alla viabilità, al Consorzio universitario, al turismo e allo sviluppo economico.

"Dopo avere già ricevuto nelle scorse settimane gli altri prefetti dell’isola - afferma il governatore - ho ritenuto importante ascoltare anche il neo prefetto Caputo. Serve un rapporto nuovo, intenso e leale tra la Regione e le articolazioni dello Stato sul territorio siciliano e per questo motivo seguiranno altri incontri, anche su tavoli tematici, nelle singole sedi prefettizie".