Vacanze di Pasqua, il questore Auriemma: "Massimo impegno per garantire sicurezza"

Ci sono sempre. E ci saranno, naturalmente, anche durante tutto il periodo pasquale. Perchè la loro presenza, sul territorio, si traduce in garanzia di sicurezza sia per gli agrigentini che per quanti - approfittando di qualche giorno di vacanza - arriveranno in città. Le forze dell'ordine e le forze armate oggi si sono ritrovate, tutte assieme, alla basilica dell'Immacolata dove è stato celebrato il precetto Pasquale interforze.

"C'è l'impegno per garantire, nel periodo Pasquale così come negli altri periodi dell'anno, tranquillità a chi verrà a passare qualche giorno di riposo in questa città - ha detto il questore Maurizio Auriemma - . Augurandoci che con l'arrivo la primavera, in arrivo la prossima settimana, sia foriera di tanta gente che possa venire a godersi il bel tempo ad Agrigento".

"C'è una grande attenzione, anche in relazione ad alcuni segnali che hanno funestato il recente periodo, addirittura con un omicidio. L'attenzione delle forze dell'ordine è sempre stata altissima e continua ad essere particolarmente vigile, in tutti i settori in cui si può sospettare un eventuale deterioramento dello stato generale - ha detto il prefetto Dario Caputo - . Colgo l'occasione per rassicurare i cittadini perché anche durante il periodo pasquale l'attenzione di tutte le componenti delle forze dell'ordine sarà massima, a sorveglianza e tutela della loro incolumità e sicurezza".