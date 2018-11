Precari del Comune, via alle stabilizzazioni a partire dal 2019

Nonostante le difficoltà economiche a partire dal 2019 il Comune di Porto Empedocle darà via alla stabilizzazione del personale precario. L'incontro dell'amministrazione comunale con i sindacati si è svolto stamattina, e a quanto annunciato dal vicesindaco e assessore all'Economia, Salvatore Urso, il processo sembra ormai destinato a partire senza interruzioni.

In totale sono 57 le unità a tempo determinato che ormai da decenni lavorano all'Ente, le quali si erano anche rivolte di recente al tribunale del Lavoro per ottenere appunto la stabilizzazione e/o un indennizzo per gli anni di attività svolta, caratterizzati da un perenne rinnovo dei contratti a tempo.

Passaggio essenziale sarà l'approvazione da parte della giunta della delibera sul fabbisogno triennale di personale, che sarà, appunto, di 57 unità, anche se sarà necessario suddividere le stabilizzazioni in almeno due blocchi, uno da 23 e uno da 34, con l'incertezza attualmente su quale sarà il primo dei due ad essere oggetto delle stabilizzazioni, dato che i dipendenti sono di diverse categorie e le fasce, a due a due, sono sottoposte ad un regime specifico. Lo spazio, assicurano comunque dal Comune, ci sarà per tutti, anche perché da qui al 2022 questo personale sarà tutto a 36 ore a causa dei pensionamenti.

"Dopo trent'anni - spiega Urso - si potrà dire che il precariato al Comune è finito". Nel frattempo, però, c'è da trovare le risorse almeno per pagare gli stipendi.