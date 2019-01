Precari dell'ex Provincia regionale, rinviata la stabilizzazione

Non un addio, più che altro un "arrivederci". Un "vorrei, non vorrei, ma se vuoi". Un impegno, insomma, a fare quando si potrà.

Il commissario del Libero consorzio Girolamo Di Pisa, nei giorni scorsi, ha infatti firmato un atto di indirizzo con il quale, nel prorogare tutti i contratti a tempo determinato fino al dicembre 2019, ribadisce la volontà di procedere alla stabilizzazione di tutto il personale precario”, ovvero 133 unità, subordinando le stesse “alla soluzione delle problematiche conseguenti agli inadempimenti dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge 15”, ovvero quella che avrebbe dovuto riformare le Province, sottraendo loro competenze, ma, anche, consentendo la mobilità tra diversi enti del personale in servizio.

Peccato che l'Osservatorio non sia mai entrato in funzione, le linee guida non siano mai state sottoscritte e quindi, sottolinea Di Pisa, sono impossibili in questa fase le assunzioni - tali sono le stabilizzazioni -. Quindi tutto da rinviare verosimilmente a data da destinarsi, anche se, fortunatamente, le condizioni economiche dell'Ente oggi non destano particolari preoccupazioni: la crisi c'è, ma non vi è un rischio reale di dissesto.