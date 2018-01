Precari e rilancio consorzio universitario, i sindacati incontrano Busetta

Le segreterie provinciali dei sindacati confederali e di categoria hanno incontrato il presidente del Cupa Pietro Busetta.

"Cgil, Cisl e Uil - spiegano in una nota - non possono che prendere atto del fatto che Busetta condivida le preoccupazioni espresse dal sindacato ed hanno ribadito che la condizione essenziale per proseguire è chiarire tutti gli aspetti ed i rapporti con i diversi soggetti".

Secondo i vertici sindacali "occorre chiarire il rapporto con la Regione e con l’ex Provincia; chiarire il rapporto con UNIPA (sia rispetto allo storico contenzioso sia rispetto al rapporto complessivo con riferimento ai corsi di laurea); occorre chiarire il rapporto con il Comune (socio di maggioranza) di Agrigento e con gli altri Soci. Questo per restituire serenità economica e di percorso al CUPA.

Insieme a ciò occorre ridefinire il senso e la “mission” dell’Ente".

Si è discusso anche di precari. "In ultimo occorre mettere mano - spiegano - alle questioni relative al personale, valorizzando il personale interno e stabilizzando il personale precario".