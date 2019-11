Stabilizzazione dei precari del Comune, oggi incontro per scongiurare lo sciopero

Futura stabilizzazione oggi i sindacati della funzione pubblica dovrebbero incontrare l’assessore comunale al Bilancio Cuzzola il quale ha comunicato alle sigle di avere “importanti novità” da riferire loro verosimilmente sulle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato.

Per poter procedere in questa direzione il Comune ha bisogno di portare in cantiere almeno i due bilanci oggi mancanti (consuntivo 2018 e previsionale 2019) e soprattutto deve esitare il piano del fabbisogno del personale. Che il tecnico calabrese intenda prendere impegni in tal senso o meno lo si scoprirà oggi: certo è che in base a queste risposte i sindacati decideranno se procedere con lo sciopero o meno, proclamato per martedì dalle 8 alle 11.