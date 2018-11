Precari del Comune, non ancora scongiurata l'ipotesi del taglio delle ore

I precari del Comune di Agrigento, oggi essenziali per mantenere in funzione larga parte degli uffici dell'ente, rischiano di veder pesantemente ridotto, o azzerato, il fondo che mensilmente viene destinato all'integrazione delle ore di servizio. Quella che è stata finora quasi unicamente una voce trova adesso conforto in dichiarazioni ufficiali.

E' il 24 ottobre, in commissione Bilancio, presieduta dal consigliere comunale Marco Vullo, si discute della situazione finanziaria dell'ente e si chiede al dirigente finanziario lo stato dell'arte rispetto ai bilanci da approvare, alla questione dei 17 milioni di euro di accantonamento per residui da attuare e, anche, del futuro dei precari. Allarmanti le parole attribuite nel verbale di commissione al dirigente, il quale si dichiara “molto preoccupato della situazione generale che l'ente dovrà affrontare per cercare di far quadrare i conti non scongiurando che, l'ipotesi riduzione integrazione oraria del personale a tempo determinato e parziale, possa effettivamente essere presa in considerazione”. Intanto all'appello mancano ancora due bilanci (la cui mancata approvazione sta bloccando trasferimenti di risorse per milioni di euro) e non si è capito come risolvere le questioni connesse ai milioni di euro da stralciare dai conti così come indicato dal Collegio dei revisori.