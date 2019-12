Bilancio previsionale 2019, seduta convocata per il 27: resta il nodo precari

La "grande corsa" per l'approvazione del bilancio previsionale 2019, primo passo per tentare di mettere al sicuro entro l'anno la stabilizzazione di oltre 221 precari, è iniziata.

La presidenza del Consiglio, nella giornata della Vigilia ha infatti convocato per il prossimo 27 i consiglieri comunali per affrontare il previsionale. Una data che recupera ben 4 giorni rispetto alla possibiltà oggi esistente, cioè il 31 dicembre. Questo perché i consiglieri, rinunciando al proprio diritto di avere ben 20 giorni per poter analizzare le migliaia di pagine del documento, hanno consentito di far partire una convocazione d'urgenza che al momento garantisce un maggiore margine per l'aula rispetto alla fine dell'anno. Un termine invalicabile, questo, per mettere al sicuro soprattutto i precari.

Oltre al consuntivo, infatti, dovrebbero essere discussi altri documenti (piano delle alienazioni, delle opere pubbliche ecc) e conseguentemente il piano del fabbisogno del personale. Le grane però non sono però finite, perché al momento mancano all'appello due atti essenziali per la stabilizzazione, cioè i bilanci consolidati 2018 e 2019, che la Giunta aveva approvato, ma ha poi ritirato per alcuni errori. Qui si pongono adesso due problemi: il primo è che i revisori dei conti potrebbero non avere abbastanza tempo per rilasciare parere obbligatorio; il secondo è che anche votati tutti gli atti siano invece gli uffici a non avere spazio di manovra per firmare le stabilizzazioni e gli atti collegati.

Insomma, sarà un fine anno con i botti. Metaforicamente e non.