Temperature in forze rialzo, allarme incendi: è preallerta

Temperature in rialzo nell’Agrigentino. Il caldo torrido non abbandona la città, quest’oggi sono previste massime di 35 gradi. Rientra anche Agrigento nel rischio incendi diramato dalla protezione civile. Il livello di allerta è medio, il rischio fiamme potrebbe essere dietro l’angolo. La Protezione civile, secondo quanto si legge nel comunicato, ha diramato una “Preallerta” in tutto il territorio agrigentino.